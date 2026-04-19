كشفت معطيات طبية حديثة، بحسب ما أوضحه مختصون في طب الحركة وإعادة التأهيل، أن صحة المفاصل لا ترتبط فقط بالإصابات أو التمارين القاسية، بل تتأثر بشكل مباشر بمجموعة من السلوكيات اليومية البسيطة، التي تمر غالباً دون ملاحظة، لكنها تتراكم ببطء لتصنع الفارق.

ويؤكد الطبيب كونال سود، أن نمط الحياة اليومي يلعب دوراً حاسماً في آلية عمل المفاصل، من خلال تأثيره على كيفية توزيع الأحمال وامتصاصها والتعافي منها، مشيراً إلى أن جودة الحركة لا تقل أهمية عن القوة البدنية نفسها.

وتظهر الدراسات، أن تجاهل الإحماء قبل التمارين يضع المفاصل تحت ضغط مباشر، إذ يحرمها من التهيئة اللازمة لزيادة تدفق الدم وتحسين مرونة الأنسجة، ما يرفع احتمالات الإجهاد. كما أن الانتقال المفاجئ من الخمول إلى نشاط مكثف يضاعف خطر الإصابة، نتيجة عدم جاهزية العضلات لدعم المفاصل بالشكل الكافي. وفي سياق متصل، يُعد الجلوس لفترات طويلة أحد أبرز العوامل الخفية، إذ يؤدي إلى تقليل حركة السائل الزلالي المسؤول عن تغذية الغضاريف، ما يسبب تيبساً تدريجياً وضعفاً في كفاءة الحركة.

أما اختيار الحذاء، فيبقى عنصراً حاسماً غالباً ما يُهمل، إذ إن الأحذية غير الداعمة أو المستهلكة تفقد قدرتها على امتصاص الصدمات، ما يزيد الضغط على مفاصل القدمين والركبتين والوركين مع مرور الوقت.

هذه التفاصيل اليومية، رغم بساطتها، ترسم مستقبل المفاصل على المدى الطويل، بين مرونة مستمرة أو تآكل صامت.