توقع مركز الأرصاد الوطني، في تقريره اليوم (السبت) عن حالة الطقس في مكة المكرمة، سحباً رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة.

وأوضح التقرير أن درجة الحرارة العظمى تبلغ 39 درجة مئوية، فيما تصل الصغرى إلى 29 درجة مئوية، مع نسبة رطوبة تقدر بنحو 40%.

كما نبَّه المركز من هبوب رياح شديدة على ‏منطقة ‏حائل تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40 - 49) كلم/ساعة. وبيَّن أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ7:00 مساءً.

وفي تقريره الشامل أوضح المركز جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، وعلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، وخفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة الرياض.

وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة ( 17-32 ) كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة ( 22-43 ) كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي.