في مشهد سينمائي مرعب ومثير للذهول بدا كأنه مجتزأ من فيلم خيال علمي، استيقظ سكان حي «بروكلين» الشهير في مدينة نيويورك الأمريكية على لغز أمني غامض حبس أنفاس الأجهزة الأمنية، بعدما رُصد أشخاص يخرجون بشكل مباغت من فتحات الصرف الصحي وباطن الأرض إلى وسط الشوارع العامة.

انطلقت شرارة الإثارة عندما أبلغ مارة مذهولون عن رؤية رؤوس آدمية تتسلل من تحت أغطية المجاري الثقيلة في وضح النهار، ما استدعى استنفاراً أمنياً واسعاً وهبوط فرق الطوارئ والخبراء البيئيين إلى الأعماق لفك شفرة هذا «الغزو الجوفي» المفاجئ.

رحلة في دهاليز المجهول

التحقيقات الموسعة التي قادتها شرطة نيويورك (NYPD) شملت تمشيطاً دقيقاً لشبكة الأنفاق الممتدة أسفل المدينة، وأسفرت النتائج عن معطيات مثيرة:

سلامة البنية التحتية: أكدت التقارير الرسمية عدم وجود أي تخريب أو خطر يهدد شبكة المياه والخدمات العامة أو السلامة الأمنية لنيويورك.

عجز أمني: رغم انتهاء التفتيش، وقفت الشرطة عاجزة عن ضبط هؤلاء الأشخاص أو تحديد دوافعهم الحقيقية وراء العيش أو قضاء ساعات طوال داخل مجاري ملوثة قبل الخروج للشوارع.

كنز في مجاري نيويورك

وسط غياب الإجابات الحاسمة، فجّر مسؤول أمني رفيع قنبلة من التكهنات عندما كشف أن المحققين يميلون إلى فرضية مثيرة لا تصدق، إذ يُعتقد أن هذه المجموعة هي «عصابة منظمة» تبحث عن مقتنيات ثمينة مفقودة وجرفتها مياه السيول، مثل المجوهرات، أو سبائك الذهب الصغيرة، أو الهواتف المحمولة الحديثة التي تسقط في فتحات الشوارع وتستقر في القاع.

هذه الرواية الرسمية أشعلت منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عالمياً، وتحولت «بالوعات بروكلين» إلى تريند يبحث فيه الجميع عن إجابة لسؤال: هل يخفي باطن نيويورك كنزاً أسطورياً مفقوداً؟ أم أن خلف الأغطية الحديدية قصة مرعبة وأكبر بكثير لم تخرج فصولها إلى العلن بعد؟