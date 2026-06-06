في تحول دراماتيكي أخرس ألسنة الشائعات التي تصدرت محركات البحث خلال الفترة الماضية، نجح مقطع فيديو عفوّي واحد في قلب الطاولة بالكامل، وإعادة رسم الملامح الحقيقية للعلاقة التي تجمع النجمة السورية أصالة نصري بزوجها الشاعر والمنتج العراقي فائق حسن، واضعاً حداً لسيناريوهات «الطلاق الصامت» التي اجتاحت السوشيال ميديا.

فبينما كان الجمهور يحلل غيابهما الإعلامي، فجّر المستشار تركي آل الشيخ مفاجأة مدوية بنشره مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، جمع فيه نخبة من أساطير الموسيقى العربية، ليتحول اللقاء من جلسة عمل فنية إلى «بيان علني» حسم الجدل العاصف.

أصالة تفك الشفرة

المقطع لم يمر كحدث عابر، بل رصدته عين الجمهور بدقة متناهية، كاشفاً تفاصيل حميمية نسفت الشائعات في مهدها:

انسجام وابتسامات: ظهرت أصالة وإلى جوارها فائق حسن في حالة تناغم تام، يتبادلان الضحكات رفقة النجم ماجد المهندس، ووليد الشامي، والمايسترو وليد فايد، وقادة شركة «روتانا».

«أنا حبيته قبل العرض»: في لفتة ذكية ومغازلة مبطنة لزوجها، حينما مازح الرئيس التنفيذي لروتانا سالم الهندي الحضور قائلاً إنهم مجتمعون من أجل فيلم يحمل اسم Seven Dogs، سارعت أصالة بالتعليق قائلة: «أنا حبيته من قبل العرض»، ليرد عليها فائق بابتسامة دافئة أكدت متانة ارتباطهما.

دعابة المستشار تقلب الأجواء

أجواء اللقاء الفني لم تخلُ من «قفشات» المستشار تركي آل الشيخ، إذ أضفى مسحة من الكوميديا التي ساهمت في انتشار المقطع، بعدما مازح الحاضرين بقوله إنه ظن فائق حسن للوهلة الأولى هو النجم المغربي سعد لمجرد، نظراً للتشابه في الإطلالة، مما فجّر ضحكات النجوم الحاضرين.

هذا الظهور الاستراتيجي جاء كالقذيفة في وجه الحملات الإعلامية التي روّجت لوجود أزمات طاحنة بين الثنائي. ورغم التزام الطرفين بالصمت وعدم إصدار أي بيان رسمي لتفنيد أخبار الانفصال، إلا أن لقطات إنستغرام قطعت الشك باليقين، معلنةً للجمهور العربي أن قصة الحب الكبيرة بين أصالة وفائق لا تزال تكتب فصولها بعيداً عن مفخخات «التريند الزائف».