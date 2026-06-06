دانت الخارجية البحرينية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت التي تعرض لها البلدان فجر اليوم السبت، بإطلاق 7 صواريخ باليستية باتجاه أراضيهما. وأعلنت اعتراض الصواريخ بنجاح، ودعت طهران لوقف الاعتداءات، وفتح مضيق هرمز دون شروط.



وأكدت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية أن مملكة البحرين تتمسك بخيار السلام والاستقرار للمنطقة، وأن صبرها لا يعني تهاوناً، وأن الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية شعبها خط أحمر لا تساوم عليه. وشددت على أنها ستتخذ كل الإجراءات المشروعة لحماية أمنها واثقةً بوقوف أشقائها وحلفائها إلى جانبها.



وقالت إن الخيار بيد من يطلق الصواريخ والطائرات المسيرة اليوم: إما الانخراط في مسار السلام والتعاون، أو الحكم على النفس بالعزلة والتهميش.



وأفادت الوزارة بأن هذا الاعتداء السافر يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البلدين وخرقاً فاضحاً لميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، وتمادياً في انتهاك قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) الذي دان اعتداءات إيران غير المبررة وأي مساعٍ لإغلاق مضيق هرمز، أو عرقلة الملاحة الدولية فيه، وتهديد أمن منطقة الخليج العربي واستقرارها، ويتناقض مع ما يدعو إليه ديننا الإسلامي الحنيف من نبذ العدوان وحقن الدماء، لا سيما في هذه الأيام المباركة.



وأكدت الخارجية البحرينية أن الأمن لا يُبنى بالصواريخ والمسيرات، ولا يُصان الاستقرار بزرع الألغام. ودعت طهران إلى الكف الفوري عن هذه الاعتداءات غير المبررة والجنوح إلى السلام، وفتح مضيق هرمز كاملاً وبلا قيود، أو رسوم صوناً لحرية الملاحة البحرية التي تكفلها القوانين الدولية والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكشف مواقع الألغام البحرية والتعاون في إزالتها، وفتح ممرٍّ إنسانيٍّ آمنٍ يكفل سلامة عبور السفن المدنية، والسماح بمغادرة أكثر من 20 ألف من البحارة العالقين والعودة الآمنة إلى ذويهم.



من جانبها، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، السبت، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، كما انطلقت صافرات الإنذار في البحرين.



فيما أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن قواتها اعترضت عدداً من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية التي أطلقت باتجاه مضيق هرمز ودول الخليج، مضيفة أنه لا توجد إصابات بين القوات الأمريكية، وأن مزاعم إيران بإلحاق أضرار بالأسطول الخامس «غير صحيحة».



وأضافت في بيان على منصة «إكس»، أن إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين بعد ساعات من إسقاط القيادة المركزية 4 طائرات مسيرة انتحارية إيرانية كانت متجهة نحو مضيق هرمز، وكانت تشكل «تهديداً مباشراً» لحركة الملاحة البحرية في المنطقة.