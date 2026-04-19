خسر يونيون برلين أمام ضيفه فولفسبورغ بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت أمس (السبت) على ملعب «آلته فورشتراي»، في إطار منافسات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الألماني «بوندسليغا».

الظهور الأول لـ«إيتا»

شهدت مباراة اليوم الظهور الأول لفريق يونيون برلين تحت قيادة المدربة ماري لويز إيتا، وهي أول امرأة تقود فريقاً في ​دوري الأضواء الألماني، لكن فرحتها بالظهور التاريخي لم تكتمل بعد الخسارة وإهدار ثلاث نقاط في صراع الهروب من شبح الهبوط.

أهداف المباراة

افتتح فولفسبورغ التسجيل في الدقيقة 11 بتوقيع اللاعب باتريك ويمر، ثم أضاف جينان بييتشينوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 46.

وقلص أوليفر بورك النتيجة ليونيون برلين في الدقيقة 86، لكن محاولات إدارك التعادل لم تنجح في الدقائق الأخيرة.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، تجمد رصيد يونيون برلين عند 32 نقطة في المركز الـ11، بينما رفع فولفسبورغ إلى 24 نقطة ليبقي على آماله في تجنب الهبوط.