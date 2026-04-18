لم يكن اختفاؤها عادياً، بل بدا وكأنه انسحاب صامت بعد عاصفة. فجأة، توقفت الإعلامية نهى نبيل عن الظهور، واختفى حضورها بالكامل من المنصات التي اعتادت أن تملأها يومياً، تاركة خلفها جمهوراً يحاول فهم ما يحدث.

التوقيت وحده كان كفيلاً بإشعال القصة. الانفصال الذي جاء بعد علاقة طويلة لم يكن حدثاً عابراً، بل نقطة تحوّل قلبت المشهد بالكامل، لتبدأ بعدها حالة غياب غامضة، بلا توضيح أو تبرير.

وخلال أيام، تحولت التساؤلات إلى ضغط جماهيري واسع: هل هي صدمة؟ هل تعيش أزمة؟ أم أن هناك ما لم يُكشف بعد؟

ووسط هذا الصمت، جاء أول خيط في القصة. ليس عبر ظهور مباشر، بل من خلال مكالمة قصيرة نقلتها الإعلامية نوف نبيل. كلمات قليلة فقط خرجت من الإعلامية نهى نبيل في تلك المكالمة، لكنها كانت كافية لإشعال موجة جديدة من التفاعل.

قالت ببساطة إنها «تأخذ وقتها»، عبارة بدت عادية، لكنها حملت ما هو أبعد من ذلك: انسحاب محسوب، لا هروب. استراحة مؤقتة، لا نهاية.

والمفارقة أن هذا الغياب زاد حضورها أكثر. اسمها عاد للواجهة، وقصتها أصبحت محور نقاش، خصوصاً مع تلميحها لعودة مختلفة تماماً، أقوى من السابق.

وفي عالم لا يرحم الغياب، اختارت أن تختفي، لكن بطريقة جعلت الجميع ينتظر لحظة عودتها.