في تراجع عن موقفها المعلن قبل نحو 24 ساعة، أعلنت إيران، اليوم السبت، إعادة إغلاق مضيق هرمز، رداً على ما وصفته باستمرار الحصار الأمريكي.



وأكد المتحدث باسم «مقر خاتم الأنبياء» العسكري الإيراني، إعادة السيطرة على مضيق هرمز، مضيفاً أنه سيبقى تحت رقابة مشددة وإدارة القوات المسلحة الإيرانية. وقال إن إيران وخلال المفاوضات وافقت بحسن نية على مرور عدد محدود من ناقلات النفط والسفن التجارية عبر مضيق هرمز بشكل منظم، وفق ما أوردت وسائل إعلام إيرانية رسمية. وأضاف أن الولايات المتحدة واصلت القرصنة البحرية تحت مسمى الحصار، ونقضت التعهدات.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن استمرار حصار الموانئ الإيرانية إلى حين التوصل إلى اتفاق مع طهران.



ونقلت وكالة «رويترز»، اليوم، عن وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر قولها: إن مضيق هرمز لم يُفتح بعد رغم وقف إطلاق النار.



وشددت على أن وقف إطلاق النار يجب أن يتحول إلى سلام دائم.



وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أعلن أمس الجمعة، أن مضيق هرمز بات مفتوحاً كليّاً أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، تماشياً مع وقف إطلاق النار في لبنان، وسارع الرئيس ترمب إلى الترحيب بهذه الخطوة من جانب إيران.



وأضاف عراقجي في منشور على منصة «إكس» أن مرور السفن عبر مضيق هرمز سيكون عبر الطريق المنسق كما أعلنته بالفعل منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية.



من جانبه، اعتبر رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إيجئي، أنه يجب محاكمة الولايات المتحدة وإسرائيل على ما وصفها بـ«جرائم الحرب» أمام المحاكم الدولية المختصة، من أجل الحصول على التعويضات والأضرار والعقاب على ارتكاب هذه الجرائم.



وشرح خلال اجتماع للمجلس الأعلى للقضاء، ما اعتبره «أدلة قانونية لإدانة الأنظمة المعتدية للولايات المتحدة وإسرائيل من منظور القانون الدولي»، واتهم واشنطن وتل أبيب بـ«ارتكاب العديد من جرائم الحرب خلال الهجوم على إيران، بما في ذلك قتل الأطفال والمدنيين، ومهاجمة أماكن محظورة كالمستشفيات والمدارس والجامعات والأحياء السكنية»، بحسب ما أوردت وكالة «إرنا» الرسمية.