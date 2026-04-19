كشفت تقارير طبية أن مرض الصدفية، الذي يصيب أكثر من مليون شخص في المملكة المتحدة، قد يزيد من خطر الإصابة بنوع خاص من التهاب المفاصل يُعرف باسم التهاب المفاصل الصدفي، وهو اضطراب يمكن أن يؤثر على عدة مفاصل في الجسم، وقد يؤدي في الحالات الشديدة إلى الإعاقة إذا لم يُعالج.

ووفقاً لجمعية الصدفية البريطانية، فإن نحو واحد من كل خمسة مصابين بالصدفية قد يطور هذا النوع من التهاب المفاصل، الذي يتميز بظهور أعراض جلدية أو في الأظافر وفروة الرأس، إلى جانب آلام المفاصل وتيبسها أو تورمها، مع اختلاف المفاصل المصابة من شخص لآخر.

مفاصل متعددة وأعراض متباينة

وتشير التقارير إلى أن إصابة الأظافر بالصدفية غالباً ما ترتبط بالتهاب المفاصل في أطراف الأصابع، بينما تشمل المناطق الأخرى الشائعة الركبتين والكاحلين والمعصمين والوركين، إضافة إلى المفاصل الصغيرة في اليدين والقدمين.

وتوضح منظمة «مبادرة التهاب المفاصل» أن المرض قد يصيب البالغين في أي عمر، وقد يقتصر لدى البعض على مفصل أو اثنين فقط، بينما يتطور لدى آخرين ليؤثر على العمود الفقري والمفاصل العجزية الحرقفية.

أبرز الأعراض

تشمل أعراض التهاب المفاصل الصدفي؛ تيبس وألم وخفقان وتورم في المفاصل، تورم الأصابع أو أصابع القدم بشكل يشبه «النقانق»، تغيرات في الأظافر، ألم وتورم في الأوتار، ضعف في مدى الحركة، إرهاق عام، وغالباً ما تكون هذه الأعراض أكثر حدة في الصباح، وقد تتغير شدتها بمرور الوقت.

التشخيص والعلاج

لا يعتمد تشخيص التهاب المفاصل الصدفي على اختبار دم محدد، بل يقوم الأطباء بفحص المفاصل ومراجعة التاريخ الطبي والعائلي، إلى جانب إجراء اختبارات لاستبعاد أمراض أخرى مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو النقرس.

وتتنوع خيارات العلاج بين العلاج الطبيعي والوظيفي، ومسكنات الألم ومضادات الالتهاب مثل نابروكسين، وحقن المفاصل، والتدخل الجراحي في الحالات المتقدمة.

وقد تساعد بعض الأدوية المخصصة للحالات الشديدة في علاج أعراض الصدفية الجلدية أيضاً، علماً بأن بعض المرضى قد تظهر لديهم أعراض التهاب المفاصل قبل ظهور الصدفية على الجلد.

أعراض الصدفية الجلدية

تتمثل العلامة الرئيسية للصدفية في ظهور بقع جافة ومثيرة للحكة ومؤلمة، مغطاة بقشور بيضاء فضية، ويراوح حجمها عادة بين 1 و2 سم، وقد تظهر في عدة مناطق من الجسم.

ووفقاً لهيئة الخدمات الطبية البريطانية، فإن أكثر المناطق عرضة للإصابة تشمل؛ فروة الرأس وخلف الأذنين، الصدر والبطن والظهر، الأرداف، الساعدين والمرفقين، الساقين والركبتين، وثنايا الجسم مثل منطقة الفخذ، كما قد تؤدي الصدفية في الأظافر إلى ظهور حفر أو تغيرات واضحة.

تأثيرات نفسية وإدارة المرض

ورغم عدم وجود علاج نهائي للصدفية، إلا أنه يمكن السيطرة عليها باستخدام الكريمات والمراهم الطبية، كما قد تؤثر الحالة على الصحة النفسية للمصابين، ما يستدعي في بعض الأحيان دعماً متخصصاً.