تعادل المنتخب القطري الأول لكرة القدم مع نظيره السلفادوري دون أهداف، في المباراة الودية التي جمعتهما على استاد «BMO» بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ضمن برنامجه الإعدادي الأخير قبل خوض نهائيات كأس العالم 2026، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.



ويستهل المنتخب القطري مشواره في كأس العالم بلقاء نظيره السويسري في 13 يونيو الجاري بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، ثم ينتقل إلى مدينة فانكوفر لملاقاة نظيره الكندي يوم 18 من الشهر نفسه، على أن يختتم مبارياته بمواجهة البوسنة والهرسك في سياتل الأمريكية يوم 24 منه، وذلك لحساب المجموعة الثانية.



ومنحت هذه التجربة الودية الأخيرة، الإسباني جوليان لوبيتيغي مدرب المنتخب القطري الفرصة لرفع جاهزية اللاعبين، إذ اعتمد على التشكيل الأساسي المكون من حراسة المرمى محمود أبو ندى، وبيدرو ميغيل وبوعلام خوخي وعيسى لاي وجاسم جابر وأيوب العلوي في خط الدفاع، فيما ضم خط الوسط همام الأمين وادميلسون جونيور وأحمد فتحي، وأكرم عفيف ويوسف عبدالرزاق في الهجوم.



وتأتي هذه التجربة الودية الأخيرة ضمن استعدادات منتخب قطر لمشاركته الثانية في كأس العالم بعد استضافة النسخة الأخيرة في 2022، وسيخوض مونديال 2026 ضمن المجموعة الثانية.