تعلن شركة مراس المتحدة العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية، عن إقامة مزاد «صروح مكة» الإلكتروني يبدأ يوم الأحد 14/6/2026 الساعة 10 صباحاً وينتهي يوم الثلاثاء 16/6/2026 من الساعة 5:00 إلى 6:40 إلكترونياً عبر منصة الدال للمزادات.

يطرح المزاد 11 فرصة عقارية نادرة في مواقع استثنائية في أهم الأحياء بمدينة مكة المكرمة، ويتكون العقار الأول من أرض سكنية بمساحة 576 متراً مربعاً، والعقار الثاني من أرض سكنية بمساحة 576 متراً مربعاً، والعقار الثالث من أرض سكنية بمساحة 960 متراً مربعاً، والعقار الرابع من أرض سكنية بمساحة 960 متراً مربعاً، والعقار الخامس من أرض سكنية بمساحة 960 متراً مربعاً، والعقار السادس من أرض سكنية بمساحة 576 متراً مربعاً، والعقار السابع من عمارتين سكنية تجارية بمساحة 1,500 متر مربع، والعقار الثامن من فندق سكني تجاري مؤجر بمساحة 544.61 متر مربع، والعقار التاسع من أرض خام على طريق الليث بمساحة 185,972.1 متر مربع، والعقار العاشر من أرض تجارية بمساحة 768متراً مربعاً، والعقار الحادي عشر من صالة تجارية بمساحة 2095.4 متر مربع.

حيث تقع على أهم الطرق والأحياء المميزة كطريق مكة الليث وشارع الحج والدائري الثالث وطريق الطائف وحي العزيزية وحي محلة جياد وحي الجامعة وتتميز بقربها من المشاعر والخدمات النوعية بمكة المكرمة، مما يجعلها وجهة استراتيجية.

ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة مراس المتحدة العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0538898814