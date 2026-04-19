لم تكن مجرد نوبة عمل عادية في مجمع غرغور الطبي بطرابلس، بل كانت مواجهة مع الموت. مرتان حاول فيهما الجاني إنهاء حياة ممرضات بدم بارد، وفي المرة الثانية، كان «عطل فني» في سلاحه هو الفارق الوحيد بين الحياة والموت، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية لتضع نهاية لهذا الكابوس.

في واقعة هزّت الوسط الصحي في العاصمة الليبية طرابلس، تحولت منطقة محيط المجمع الصحي غرغور إلى مسرح تهديد متكرر استهدف ممرضات داخل منشأة طبية، قبل أن تنتهي القصة بتدخل أمني حاسم.

البداية كانت بمحاولة إطلاق نار مباشرة تجاه إحدى الممرضات، ما أسفر عن إصابتها قبل أن يفرّ المنفذ من المكان. لم تكن الحادثة معزولة، بل بدت وكأنها بداية لسلسلة أخطر.

وبعد أيام قليلة فقط، عاد المتهم نفسه إلى الموقع ذاته. هذه المرة، كان الهدف ممرضة أخرى، إذ وجه سلاحه نحوها وأطلق طلقات عدة باتجاه رأسها. لكن ما لم يكن في الحسبان أن السلاح تعطل في اللحظة الحرجة، لينقذ حياتها من حادثة كادت أن تكون قاتلة.

وبين الواقعتين، بدأت أجهزة الأمن عمليات تتبع وتحقيق مكثفة، جمعت خلالها خيوط القضية خطوة بخطوة، حتى تم تحديد هوية المشتبه به بدقة.

ومع تضييق الخناق عليه، انتهت المطاردة بإلقاء القبض على المتهم «ر.ن.ش»، في عملية أمنية وُصفت بالدقيقة، أنهت حالة من القلق داخل محيط المجمع الصحي.

وبحسب الجهات الأمنية، جرت إحالة المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما أكدت أن سرعة التحرك حالت دون تكرار الاعتداء مرة ثالثة.

الحادثة، رغم أنها انتهت بالقبض على المتهم، أعادت فتح النقاش حول مستوى الحماية داخل المرافق الصحية، وكيف يمكن أن تتحول أماكن العلاج إلى ساحات تهديد مفاجئة.