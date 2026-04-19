أعلنت جامعة القصيم تحويل الدراسة الحضورية إلى الدراسة «عن بعد» غداً (الإثنين) لجميع طلاب وطالبات جامعة القصيم في جميع مقار الجامعة.
ويأتي ذلك استناداً إلى تقرير المركز الوطني للأرصاد، ونظراً للتقلبات الجوية بمنطقة القصيم.
أعلنت جامعة القصيم تحويل الدراسة الحضورية إلى الدراسة «عن بعد» غداً (الإثنين) لجميع طلاب وطالبات جامعة القصيم في جميع مقار الجامعة.
ويأتي ذلك استناداً إلى تقرير المركز الوطني للأرصاد، ونظراً للتقلبات الجوية بمنطقة القصيم.
Qassim University announced the transition from in-person classes to "remote" learning tomorrow (Monday) for all male and female students at Qassim University across all university campuses.
This decision is based on a report from the National Center for Meteorology, and due to the weather fluctuations in the Qassim region.