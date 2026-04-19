حصلت الباحثة تغريد حمزة هوساوي على درجة الدكتوراه في علوم التمريض من كلية التمريض بالقاهرة، بعد تقديم دراسة مبتكرة حول توظيف التمريض عن بُعد (Telenursing) للحد من عدوى مجرى الدم المرتبطة بالقسطرة الوريدية المركزية.



وابتكرت برنامجاً إلكترونياً يتيح متابعة المرضى في منازلهم، مع تقديم إرشادات وتقييمات فورية، ما أسهم في رفع وعي المرضى وتحسين ممارساتهم الصحية، إلى جانب خفض معدلات العدوى والتنويم.



وأكدت الباحثة أن التمريض عن بُعد يمثل نقلة نوعية في الرعاية الصحية، متوقعة أن يدعم هذا الابتكار توجهات التحول الرقمي وتعزيز الرعاية الصحية المنزلية.