عُثر على وزير الاتصالات في بوروندي جابي بوجاجا متوفى داخل سيارته (الخميس)، في إحدى مزارع النخيل بمنطقة كيفوجا، في واقعة لا تزال ظروفها غامضة حتى الآن.

ووفقاً لبيانات رسمية، تم اكتشاف الجثمان داخل سيارة دفع رباعي من طراز Toyota، إذ كان الوزير جالساً خلف عجلة القيادة عند الساعة 8:36 صباحاً بالتوقيت المحلي. وعلى الفور، توجهت قوات الشرطة إلى الموقع، وفرضت طوقاً أمنياً، بينما تولت فرق الإسعاف نقل الجثمان لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وباشرت الجهات المختصة، بقيادة المدعي العام، فحصاً أولياً في موقع الحادثة تمهيداً لفتح تحقيق رسمي، مع التأكيد على اتباع المسارات القانونية المعتمدة. وتشير المعطيات الأولية إلى عدم وجود آثار تصادم أو دلائل عنف داخل السيارة أو في محيطها، ما يزيد من تعقيد المشهد ويترك الباب مفتوحاً أمام عدة احتمالات.

وشهدت المنطقة تجمع عدد من السكان، بالتزامن مع انتشار أمني مكثف لتأمين الموقع وجمع الأدلة. وفي ظل غياب تفسير واضح للوفاة حتى الآن، تترقب الأوساط الرسمية نتائج تشريح الجثمان، التي يُنتظر أن تحدد السبب الحقيقي للوفاة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمها.