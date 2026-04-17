أصبح ترند كرستالات الأسنان من أبرز الظواهر الجمالية الحديثة التي أثارت نقاشاً واسعاً بين مؤيد ومعارض، حيث يقوم على تثبيت أحجار صغيرة لامعة على الأسنان بهدف إضافة لمسة بصرية لافتة وغير تقليدية على الابتسامة. ويأتي هذا الاتجاه ضمن موجة أوسع في عالم الجمال تعتمد على التزيين التفصيلي واستخدام الإكسسوارات الدقيقة لإبراز الطابع الشخصي.

ويُنظر إلى هذه الصيحة من قبل البعض على أنها أسلوب تعبيري يعكس الجرأة في اختيار المظهر وكسر النمط التقليدي للجمال، خصوصاً مع انتشارها بين بعض المؤثرين والشخصيات العامة.

في المقابل، يرى آخرون أنها تمثل مبالغة جمالية قد تؤثر على المظهر الطبيعي للأسنان، خصوصًا عند الإفراط في استخدامها أو اختيار تصاميم غير متناسقة مع ملامح الوجه.

ومن الناحية الصحية، يشير مختصون في طب الأسنان إلى أهمية التركيب الاحترافي والآمن لهذه الكرستالات، لتجنب أي آثار سلبية محتملة مثل تراكم البكتيريا أو التأثير على سطح السن في حال عدم تثبيتها بشكل صحيح. ويعكس هذا الترند في مجمله جدلاً مستمراً حول حدود الجمال الحديث، بين الرغبة في التميز البصري والحفاظ على الطابع الطبيعي.