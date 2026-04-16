بين الحاجة لتجربة مستحضرات التجميل قبل الشراء، والمخاوف المتزايدة من آثارها الصحية، يبرز استخدام المنتجات التجريبية في محلات المكياج كموضوع جدلي يثير تساؤلات حول مدى أمانها، خصوصاً مع تكرار استخدامها من قبل عدد كبير من المستهلكين دون ضمانات كافية للتعقيم.

ويشير خبراء الجلدية إلى أن استخدام المنتجات التجريبية في محلات المكياج قد يشكل خطرًا صحيًا في حال عدم الالتزام بمعايير النظافة والتعقيم، نظرًا لتعرض هذه العينات للاستخدام المتكرر من قبل عدد كبير من الأشخاص.

ويؤكد المختصون أن أبرز المخاطر تتمثل في انتقال البكتيريا والفايروسات، ما قد يؤدي إلى التهابات جلدية، وظهور حب الشباب، وتهيجات في البشرة، إضافة إلى احتمالية انتقال عدوى في العين أو الشفاه عند استخدام منتجات مثل الماسكارا وأحمر الشفاه.

كما يوضح الخبراء أن بعض أنواع البشرة تكون أكثر حساسية، وقد تتفاعل سلبًا مع المنتجات غير المعقمة، مما يسبب احمرارًا أو حكة أو تهيجًا جلديًا.

وفي المقابل، يشددون على أن المشكلة لا تكمن في فكرة المنتجات التجريبية بحد ذاتها، بل في آلية استخدامها داخل المتاجر وغياب التعقيم المنتظم، مؤكدين أهمية رفع مستوى الوعي واتباع إجراءات السلامة لحماية المستهلك.