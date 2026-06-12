كثّف المنتخب السعودي جرعاته الفنية في أوستن بمناورة تكتيكية، تحت قيادة «دونيس»، وقبل 4 أيام فقط من افتتاح مشواره المونديالي بمواجهة الأوروغواي فجر الثلاثاء.

ودخل «الأخضر» يومه الثالث في معسكر تكساس بحصة شرسة على ملعب Q2، أشرف عليها اليوناني «دونيس» شخصياً، حيث بدأ المدرب بتمارين إحماء مكثفة، قبل أن ينتقل سريعاً لتمارين التمرير البيني والاستحواذ تحت الضغط، ثم قلب الحصة لجوانب تكتيكية بحتة، ركّز خلالها على إغلاق المساحات والتحول السريع من الدفاع للهجوم.

واختُتم المران بجرعة خاصة للكرات الثابتة «سلاح دونيس» المفضل، أعقبتها مناورة تكتيكية شاملة بمشاركة جميع اللاعبين، في رسالة واضحة «الجاهزية تكتمل»، ويفرض «الأخضر» السرية بدءاً من مران اليوم (الجمعة)، حيث سيفتح ملعب Q2 للإعلام 15 دقيقة فقط قبل إغلاق التدريبات حتى موقعة الأوروغواي.