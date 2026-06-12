تكشف أرقام سوق التذاكر لمباريات المنتخب السعودي في كأس العالم 2026 عن مشهد جماهيري وتجاري متباين بين ميامي وهيوستن؛ إذ تدخل مواجهة الأخضر أمام أوروغواي دائرة الأسعار المرتفعة والطلب النشط، فيما تظهر مباراة السعودية والرأس الأخضر كواحدة من أقل مباريات البطولة تكلفة، وفق بيانات هيوستن كرونيكل، وستب هَب، وسيت بِك، ومنصة الضيافة الرسمية لكأس العالم 2026 عبر مزود فيفا «أون لوكيشن».

في ميامي، يفتتح المنتخب السعودي مشواره المونديالي أمام أوروغواي يوم 15 يونيو على ملعب هارد روك، في مباراة تحمل قيمة رياضية وتسويقية عالية. وتشير بيانات منصة ستب هَب إلى أن أسعار الدخول تبدأ من 373 دولارًا، أي نحو 1,399 ريالًا، مع 285 قائمة بيع ظاهرة في السوق الثانوية. وفي صفحة أخرى للمباراة ذاتها ظهر عدد القوائم عند 354 قائمة، ما يعكس حركة تداول نشطة قبل صافرة البداية، مدفوعة بتاريخ أوروغواي المونديالي، وجاذبية مدينة ميامي، وحضور الجالية اللاتينية، إضافة إلى كونها المباراة الأولى للأخضر في البطولة.

وتمنح مواجهة ميامي المنتخب السعودي حضورًا إعلاميًا مبكرًا؛ فالأخضر يدخل نسخة 2026 بذاكرة الفوز التاريخي على الأرجنتين في قطر 2022، وبطموح تجاوز دور المجموعات في نسخة موسعة تضم 48 منتخبًا و104 مباريات. لذلك تتجاوز المباراة حدود التذكرة، لتصبح اختبارًا رياضيًا وتسويقيًا وجماهيريًا في واحدة من أكثر المدن الأمريكية ارتباطًا بكرة القدم اللاتينية.

أما في هيوستن، فتظهر مباراة السعودية والرأس الأخضر يوم 26 يونيو على ملعب إن آر جي بصورة مختلفة. ووفق تقرير هيوستن كرونيكل، جاءت المواجهة كأرخص مباراة في كأس العالم 2026 قبل انطلاق البطولة، بسعر دخول بلغ 169 دولارًا، أي نحو 634 ريالًا، لتكون الأقل تكلفة بين 104 مباريات. وتدعم بيانات سيت بِك هذه القراءة، إذ عرضت المباراة بأسعار تبدأ من 119 دولارًا، وبمتوسط يبلغ 290 دولارًا، مع 3,181 قائمة بيع و9,774 تذكرة متاحة في السوق.

وتفتح هذه الأرقام زاوية جماهيرية مهمة؛ فمباراة هيوستن قد تكون بوابة مثالية لحضور سعودي وخليجي وعائلي واسع، خصوصًا مع انخفاض السعر وارتفاع التوفر. كما توفر منصة الضيافة الرسمية للمونديال باقات خاصة للمباريات عبر «أون لوكيشن»، بما يمنح الشركات والجماهير خيارات أعلى من التذكرة التقليدية.

الفارق بين ميامي وهيوستن يرسم خريطة واضحة لحضور الأخضر في السوق: ميامي مباراة الافتتاح والخصم الكبير والسعر الأعلى، وهيوستن مباراة الفرصة الجماهيرية والتكلفة الأقل. وبين المدينتين، تبدو مباريات السعودية في مونديال أمريكا ملفًا يتجاوز الملعب إلى الاقتصاد الجماهيري وحركة التذاكر وحضور المشجع السعودي في النسخة الأكبر بتاريخ كأس العالم.