في أول رد على واقعة إضرام مواطن مصري النيران بكشك خاص به بمركز ومدينة القصاصين الجديدة، أكدت محافطة الإسماعيلية أن الكشك غير مرخص وصدرت بحقه قرارات إزالة سابقة ونُفذت بالفعل لمخالفته القانون.

وقالت المحافظة في بيان رسمي، اليوم (الخميس)، إن الكشك مقام منذ عام 2014 وحتى تاريخه، وتم تحرير عدة محاضر ضده، وصادرة له قرارات إزالة رقم 110 لسنة 2019، ورقم 41 لسنة 2023، مؤكدة أنه تمت إزالته من قبل وإدراجه في أقرب حملة إزالة مكبرة.

وأوضح البيان، أنه برغم ذلك وجه محافظ الإسماعيلية اللواء نبيل حسب الله بتوفير البديل القانوني له، ووقع بالموافقة على تخصيص محل تجاري تابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، مقابل إيجار شهري 300 جنيه.

وأشار البيان إلى أن المواطن الذي ظهر بالفيديو، عرض شكواه على المحافظ خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين يوم الأربعاء الماضي، مطالباً باستثنائه من تطبيق القانون وعدم إزالة الكشك الخاص به «غير مرخص».

وأكدت المحافظة أنها أطلقت حملة «شارع منظم.. رصيف آمن»؛ بهدف استعادة حق المواطن المشروع في رصيف آمن ومسار مروري غير متكدس، وهي تُطبّق على الجميع دون استثناء، مؤكدة أن تلك الحملة لم تنطلق بعد بمركز ومدينة القصاصين الجديدة.