التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مقر جامعة (UCL) بلندن مساء أمس، عددًا من الطلبة المبتعثين في بريطانيا، بحضور الملحق الثقافي لدى المملكة المتحدة الدكتورة مشاعل السلامة.

وألقى الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان خلال اللقاء الضوء على العلاقات الثقافية والأكاديمية بين المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، مستعرضًا آفاق تطويرها، إضافةً إلى تسليط الضوء على مستقبل الطلبة المبتعثين ودورهم في دعم مسيرة التنمية، مؤكدًا أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها في مختلف المجالات العلمية والمعرفية.

وشهد اللقاء تفاعلًا من الطلبة، حيث أُتيحت لهم فرصة طرح الأسئلة والاستفسارات، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بتجربتهم التعليمية ومستقبلهم الأكاديمي والمهني، في حوار مباشر مع السفير.