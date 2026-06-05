تعرضت إحدى أحدث طائرات بوينغ 787-9 التابعة لشركة لوفتهانزا لأضرار كبيرة بعد انهيار عجلة المقدمة أثناء توقفها عند بوابة المغادرة في مطار فرانكفورت الألماني، ما أدى إلى إلغاء رحلة كانت متجهة إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ووقعت الحادثة عند الساعة 12:45 ظهر الخميس بالتوقيت المحلي، بينما كانت الطائرة المسجلة بالرقم D-ABPQ متوقفة في الموقع A15 استعداداً لتشغيل الرحلة LH450، وقبل بدء صعود الركاب إلى متنها.

مقدمة الطائرة ترتطم بالأرض

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي لحظة تحرك عجلة المقدمة إلى الأمام كما لو كانت تنكمش إلى داخل هيكل الطائرة، قبل أن تهوي مقدمتها وترتطم بالأرض.

كما بدت أبواب حجرة عجلة المقدمة منفصلة أثناء الانهيار، فيما كان باب الشحن الأمامي الأيسر مفتوحاً ومتصلاً بمعدة تحميل بضائع يُعتقد أنها تعرضت للاصطدام خلال الحادثة. وأظهرت المشاهد أيضاً وجود جسرين على الأقل لصعود الركاب متصلين بالطائرة وقت وقوع الحادثة.

إصابات طفيفة ونقل إلى المستشفى

وأكدت لوفتهانزا أن الطائرة كانت خالية من الركاب، إذ اقتصر وجود الأشخاص على أفراد الطاقم والعاملين الأرضيين.

وأشارت الشركة إلى تعرض عدد من الأشخاص لإصابات طفيفة، ونُقل اثنان من أفراد طاقم الضيافة الجوية وعدد من موظفي الخدمات الأرضية إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية وتلقي العلاج.

وأضافت أن فرقاً فنية متخصصة باشرت فحص الطائرة، تمهيداً لنقلها إلى إحدى حظائر الصيانة بعد استكمال الموافقات اللازمة وإجراء تقييم شامل للأضرار.

طائرة جديدة في الأسطول

وتُعد الطائرة D-ABPQ من أحدث الطائرات المنضمة إلى أسطول لوفتهانزا عريض البدن، إذ تسلمتها الشركة في يناير 2026 ودخلت الخدمة التشغيلية في فبراير الماضي.

وتشغل لوفتهانزا حالياً 16 طائرة من طراز بوينغ 787-9، فيما نفذت الطائرة المتضررة 137 رحلة جوية فقط منذ دخولها الخدمة.

حادثة هيثرو تعود إلى الأذهان

ورغم أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى، إلا أن الحادثة أعادت التذكير بواقعة مشابهة تعرضت لها طائرة بوينغ 787-8 تابعة للخطوط الجوية البريطانية في مطار لندن هيثرو خلال يونيو 2021.

وكشفت التحقيقات حينها أن سبب الانهيار كان تركيب دبوس قفل عجلة المقدمة في موضع غير صحيح قبل إجراء اختبار تشغيل نظام الهبوط، ما أدى إلى فقدان تثبيت العجلة وانهيارها.

سجل من الحوادث المشابهة

ولم تكن تلك الواقعة الوحيدة، إذ سجلت طائرات أخرى من عائلة بوينغ 787 حالات انكماش غير مقصود لعجلة المقدمة، من بينها طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في أديس أبابا عام 2016، وأخرى كانت تخضع لاختبارات صيانة في ولاية واشنطن الأمريكية عام 2018.

ولا تزال الجهات المختصة وشركة لوفتهانزا بانتظار نتائج التحقيقات الفنية لتحديد السبب الدقيق وراء الحادثة الأخيرة، وما إذا كانت مرتبطة بخلل ميكانيكي أو بإجراءات الصيانة والتشغيل.