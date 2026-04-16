الآلة تسرق الوظائف ولا تبالي !

ناصر صالح الصرامي alsaraminasse@ | صحفي سعودي — يكتب في مساحة تلتقي فيها التقنية بالإنسان

• تسريح الموظفين ليس خبراً مهماً مع الذكاء الاصطناعي!

• الآلة ستسرق الوظيفة والقيمة الإنسانية.. وهذا هو الزلزال الفعلي!

• الأزمات الاقتصادية والإرباك في سلاسل الإمداد تُسرّع إحلال الذكاء الاصطناعي للأبد!

• «الاستقرار الوظيفي» أصبح مجرد ذكرى!



حين أعلن رئيس JPMorgan لمديريه: توقفوا عن التوظيف، الذكاء الاصطناعي قادم.



لم يكن يتحدث عن المستقبل. كان يصف الواقع، الآن..



حين تستطيع شركة استبدال موظف براتب 120,000 دولار سنوياً باشتراك ذكاء اصطناعي بـ100 دولار شهرياً، هنا يأتي موضوع الاختيار بين واجب قانوني تجاه المساهمين أو المسؤولية الاجتماعية. وعادة القرار يُتخذ بصمت حتى أصوات المسرَّحين لم تعد تُسمع.



• الأرقام تكشف القادم!



في النصف الأول من 2025 وحده، خسر 77,999 موظفاً في قطاع التقنية وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي مباشرةً، أي 491 وظيفة تختفي كل يوم.



لكن الرقم الأشد قلقاً ليس هذا. بنوك وول ستريت تخطط للتخلص من 200,000 وظيفة خلال 3 إلى 5 سنوات، ومعظمها في الأدوار المبتدئة والخلفية.



إنها سياسة مقصودة. بعض الشركات لا تُعلن «فصلنا موظفين بسبب الذكاء الاصطناعي»، بل تتحدث عن "إعادة هيكلة" و«رفع الكفاءة». الخ الخ ...



إن الوقود الذي يُسرّع تسريح العاملين هو الضغط الاقتصادي العالمي، الضغط الاقتصادي العالمي لا يُبطّئ إحلال الذكاء الاصطناعي، بل يدفعه بسرعته.



مديرة صندوق النقد الدولي قالتها في دافوس بوضوح: «الذكاء الاصطناعي يضرب سوق العمل كالتسونامي، ومعظم الدول والشركات غير مستعدة».



والآن حرب الشرق الأوسط، وأسعار النفط فوق 120 دولاراً، والتعريفات الجمركية التي تُفكك سلاسل الإمداد، كل هذا يضغط على هوامش الشركات. وحين تضيق الهوامش، يُصبح الذكاء الاصطناعي الرخيص ضرورة.



حيث إن تكلفة نماذج الذكاء الاصطناعي انخفضت 280 مرة في عامين. وما كان مكلفاً أمس بات في متناول أي شركة متوسطة اليوم، وقد ينخفض أكثر وبالتأكيد ترتقي جودته وأداؤه.



والمعادلة القاتلة واضحة: أزمة اقتصادية، تسبب عوائد أقل، تستدعي ذكاءً اصطناعياً رخيصاً، يدعمه ضغط المساهمين والمستثمرين. النتيجة حتمية: إنه التسريح، وإحلال الذكاء الاصطناعي للأبد.



والصدمة اليوم أن الشركات تُسرّح بسبب الوعد، لا بسبب الأداء!



نعم، هذه هي الحقيقة الأكثر صدمة.



41 % من أصحاب العمل عالمياً يخططون لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتقليص الموظفين، لكن 77% منهم في الوقت ذاته يعتزمون إعادة تأهيل موظفيهم للعمل معه.



بمعنى آخر: الإنسان يخسر وظيفته اليوم لصالح آلة لم تُثبت كفاءتها بعد غدٍ!



الحقيقة الأخلاقية: هذا ليس تقدماً. هذا رهان بأرواح الناس على مستقبل غير مضمون.



لكن للرأسمالية العالمية رأي آخر!



• الفرز الحضاري أم الاستبدال؟



ما يحدث فعلاً ليس استبدالاً جماعياً، بل فرز حضاري. العمال ينقسمون إلى فئتين: من يوظّف الذكاء الاصطناعي لتضخيم قدراته، ومن تحلّ الآلة محله.



والفاصل بين الفئتين لم يعد في الشهادة، ولا الخبرة أيضاً، ولا حتى العمر.



الفاصل هو مهارة واحدة بسيطة: مهارة العمل مع الآلة. إن لم تمتلكها، الآلة تعمل بدلاً منك.



• حين تسرق الآلة قيمة الإنسان



حين يخسر إنسان وظيفته لصالح آلة، لا يشعر بالإحلال الاقتصادي فقط. يشعر بأن قيمته قابلة للقياس والاستبدال.



وهذا الشعور أخطر من البطالة نفسها.



لأن البطالة تزول حين تجد عملاً جديداً. لكن الشعور بأن آلة أتقنت ما أتقنته، وأنها فعلته أسرع وأرخص وبلا تذمر، هذا الأمر تحديداً يترك أثراً أعمق. يُربك الإجابة عن سؤال لم يتوقع الإنسان أن يواجهه يوماً: ماذا يُقدّم للعالم؟ وما هي قيمته فعلاً إذا كانت الآلة تمتلك مهارات أفضل منه؟



طوال التاريخ، عرّف الإنسان نفسه بعمله. الحرفي بيده. الكاتب بقلمه. المحاسب بدقته. الطبيب بتشخيصه. العمل لم يكن وسيلة للعيش فحسب، بل كان إجابة عن سؤال الوجود.



الذكاء الاصطناعي لا يسرق الوظيفة فقط. يسرق الإجابة والقيمة وبعض الوجود.



ويترك الإنسان وحيداً أمام سؤال أكبر: إذا لم أكن أنا ما أعمله، فمن أنا؟ وأي قيمة لي؟



المنتدى الاقتصادي العالمي يتوقع تهجير 92 مليون وظيفة بحلول 2030 — مع ظهور 170 مليون وظيفة جديدة.



رقم مطمئن ظاهرياً، لكنه يخفي الحقيقة: الوظائف التي تختفي والوظائف التي تُولد ليست في نفس المدينة، ولا تتطلب نفس المهارات، ولا تُدفع بنفس الراتب.



عامل البريد في القاهرة الذي تحلّ محله آلة فرز ذكية، لن يُصبح مهندس ذكاء اصطناعي في سان فرانسيسكو. أو مهندس روبات في بكين..



إلى اللقاء،،