ارتفعت أسعار الذهب اليوم (الخميس) مدعومة بضعف الدولار، وسط ‌تزايد التفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى ​اتفاق ⁠بين الولايات المتحدة وإيران ‌لإنهاء الحرب التي ‌أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وأثارت مخاوف من تفاقم التضخم.

وصعد ‌الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى ⁠4830.66 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0103 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.6 بالمئة إلى 4852.40 دولار.

وتراجعت أسعار الذهب الأربعاء بعد أن وصلت لأعلى مستوى في شهر وانخفض ⁠الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى ‌4807.34 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 18 مارس آذار في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة ‌إلى 4830.60 دولار.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع السوق حاليا أن هناك احتمالا ‌بنسبة 30 ‌بالمئة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية ⁠هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة ‌الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 80.17 دولار ⁠للأوقية مقابل 79.58 دولار الأربعاء، وزاد البلاتين 1.2 ​بالمئة إلى 2134.55 دولار، وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1590.14 دولار.