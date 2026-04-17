أعلنت شرطة لوس أنجلوس إلقاء القبض على المغني الأمريكي فور في دي، للاشتباه في تورطه بقتل فتاة مراهقة كانت قد اختفت العام الماضي.

ويُعرف الفنان، واسمه الحقيقي ديفيد أنتوني بيرك، بأنه أحد نجوم منصة TikTok، وقد أصبح هدفًا لتحقيقات هيئة محلفين كبرى بشأن مقتل المراهقة سيليست ريفاس هيرنانديز، التي عُثر على رفاتها داخل سيارة تسلا مرتبطة به في سبتمبر الماضي.

وأوضحت الشرطة، في بيان مساء (الخميس)، أن بيرك (21 عامًا) محتجز دون كفالة، ومن المقرر عرض القضية على مكتب الادعاء العام يوم الإثنين.



في المقابل، نفى محامو المغني الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدين في بيان لوسائل إعلام أمريكية أن الأدلة الفعلية ستُظهر أن ديفيد بيرك لم يقتل سيليست ريفاس هيرنانديز ولم يكن سبب وفاتها، مشيرين إلى أنه لم تصدر لائحة اتهام رسمية حتى الآن، وأن موكلهم محتجز فقط على ذمة الاشتباه.

وكانت الشرطة قد أعلنت سابقًا اعتقال بيرك بشبهة قتل سيليست ريفاس، في قضية أثارت جدلًا واسعًا منذ اكتشاف رفات الفتاة البالغة من العمر 14 عامًا في 8 سبتمبر داخل ساحة سحب سيارات في هوليوود، بعد بلاغات عن انبعاث رائحة كريهة من مركبة.



ووفق وثائق قضائية، عثر المحققون على رأس وجذع الفتاة في حالة تحلل داخل كيس مخصص للجثث، في الصندوق الأمامي لسيارة تسلا مسجلة بعنوان مرتبط بالمغني في ولاية تكساس.

وأشار تقرير الطبيب الشرعي إلى أن الجثة كانت في حالة تحلل شديد، ما حال دون تحديد سبب الوفاة حتى الآن، مع ترجيحات بأنها ظلت لأسابيع قبل العثور عليها. ولا تزال السلطات تتعامل مع القضية باعتبارها تحقيقًا في وفاة دون إعلان رسمي لسبب الموت.



وكانت الفتاة قد أُبلغ عن اختفائها في أبريل 2024 من منزل عائلتها في منطقة ليك إلسينور، على بعد نحو 120 كيلومترًا من موقع العثور على جثمانها، وذكرت تقارير إعلامية أنها كانت معروفة لدى الجيران، حيث اعتادت زيارة متجر قريب يوميًا.

وأدى الغموض الذي يكتنف القضية إلى انتشار تكهنات واسعة عبر الإنترنت حول طبيعة العلاقة بين الضحية والمغني، خصوصا مع وجود وشم على إصبع الفتاة يحمل عبارة «Shhh…»، وهو مطابق تقريبًا لوشم لدى بيرك.



وبدأت هيئة محلفين كبرى الاستماع للأدلة في ديسمبر الماضي، إلا أن اعتقال بيرك يُعد أول تطور بارز في القضية منذ أشهر.

وكشفت وثائق قضائية لاحقة، ظهرت بعد استدعاء عائلة المغني من تكساس للإدلاء بشهادتها، أن بيرك كان مُحددًا رسميًا كهدف للتحقيق، وقد يواجه تهمة قتل واحدة.



ورغم التزامه الصمت إلى حد كبير، أكد ممثلو المغني في وقت سابق تعاونه مع السلطات. ولم يصدر تعليق جديد منه عقب اعتقاله.

وعقب العثور على الجثة، ألغى المغني جولته العالمية، في خطوة اعتُبرت بداية تراجع مسيرته الفنية وابتعاده عن الأضواء، كما داهمت الشرطة منزله في هوليوود هيلز، قبل أن يتم استبعاده من حملات تسويقية مع شركة التجزئة الأمريكية هوليستر وشركة الأحذية العملاقة كروكس.