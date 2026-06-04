مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد موجات الحر خلال فصل الصيف، تزداد المخاطر الصحية المرتبطة بالجفاف والإجهاد الحراري وضربات الشمس، ما يجعل النظام الغذائي عاملاً أساسياً في الحفاظ على توازن السوائل وصحة الجسم.

وفي هذا السياق، أوضحت رئيسة خدمات التغذية العلاجية والحمية السريرية في مستشفى أستر سي إم آي بنغالور إدوينا راج أن بعض الأطعمة والمشروبات قد تزيد من فقدان السوائل أو ترفع درجة حرارة الجسم الداخلية، الأمر الذي يجعلها غير مناسبة خلال فترات الحر الشديد.

وقالت الخبيرة إن الجسم يفقد كميات أكبر من الماء والأملاح عبر التعرق أثناء موجات الحر، لذلك فإن تناول أطعمة غير مناسبة قد يؤدي إلى الشعور بالإرهاق والجفاف وعدم الراحة، مشددة على أهمية اختيار وجبات خفيفة ومنعشة خلال الأيام شديدة الحرارة.

أطعمة يُنصح بتجنبها أثناء موجات الحر

الأطعمة الحارة

تحتل الأطعمة الغنية بالفلفل الحار والتوابل القوية قائمة المأكولات التي يُفضل الحد منها في الطقس الحار، لأنها قد تزيد من التعرق وتعزز الشعور بارتفاع حرارة الجسم.

الأطعمة المقلية والدهنية

تحتاج هذه الأطعمة إلى وقت أطول للهضم، ما يزيد الشعور بالخمول والانتفاخ، خصوصاً عند ارتفاع درجات الحرارة.

اللحوم الحمراء

تُعد اللحوم الحمراء من الأطعمة الثقيلة على الجهاز الهضمي، كما أن عملية هضمها تولد مزيداً من الحرارة داخل الجسم، وهو ما قد يزيد الشعور بالإجهاد الحراري.

الأطعمة المصنعة

تشمل رقائق البطاطس والمعكرونة سريعة التحضير والوجبات الخفيفة المعبأة، والتي غالباً ما تحتوي على نسب مرتفعة من الصوديوم، ما قد يساهم في زيادة خطر الجفاف.

الحلويات والأطعمة الغنية بالسكر

رغم أنها تمنح دفعة سريعة من الطاقة، إلا أن تأثيرها لا يدوم طويلاً، وقد يعقبه شعور بالتعب والإرهاق، فضلاً عن تأثيرها المحتمل على توازن السوائل في الجسم.

المشروبات الغنية بالكافيين

مثل القهوة القوية ومشروبات الطاقة، وينصح الخبراء بتقليل استهلاكها خلال موجات الحر، لأن الإفراط في الكافيين قد يزيد فقدان السوائل لدى بعض الأشخاص.

المخللات والوجبات السريعة المالحة

قد يؤدي الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالملح إلى اختلال توازن السوائل في الجسم، ما يزيد الشعور بالعطش والإجهاد.

الشوربات الساخنة والوجبات الثقيلة

تسهم هذه الأطعمة في زيادة الإحساس بالحرارة وعدم الراحة، خصوصاً خلال ساعات النهار الحارة.

ماذا يُنصح بتناوله بدلاً من ذلك؟

تنصح أخصائية التغذية بالتركيز على الأطعمة الغنية بالماء والعناصر الغذائية، مثل: البطيخ، الخيار، الفواكه الطازجة، الخضراوات الورقية، الزبادي، ماء جوز الهند، الوجبات المنزلية الخفيفة.

كما تؤكد أهمية شرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم وعدم انتظار الشعور بالعطش، إلى جانب تناول وجبات صغيرة ومتعددة بدلاً من الوجبات الكبيرة والدسمة.

ويشدد الخبراء على أن التغذية السليمة خلال موجات الحر لا تقل أهمية عن البقاء في أماكن باردة أو تجنب التعرض المباشر للشمس، فاختيار الأطعمة المناسبة يساعد الجسم على الحفاظ على ترطيبه ونشاطه وتقليل خطر الإصابة بالجفاف والإجهاد الحراري، خصوصاً لدى الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.