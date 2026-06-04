قضت محكمة أسرة قصر النيل، أمس (الأربعاء)، بإلزام الفنان المصري بيومي فؤاد بدفع أجرة مسكن ومصاريف مدرسة ونفقة صغير وذلك في 3 دعاوى قضائية أقامتها طليقته.

4 قضايا

وأعلنت طليقة النجم الكوميدي، مايو الماضي، اضطرارها لرفع 4 قضايا ضده أمام محكمة الأسرة بسبب «رفضه الإنفاق على طفلهما».

وقالت في تصريحات صحافية: حصلت أخيراً على حكم بالولاية التعليمية للطفل، مؤكدة توليها وحدها كافة مصروفات ابنها خلال الفترة الماضية، مبينة أن كل المحاولات لاحتواء الأمر وحل المشكلة ودياً باءت بالفشل، ما اضطرها في النهاية لرفع القضايا الأربع بنفقة المدرسة والمسكن والحضانة للطفل ضد فؤاد.

تسوية ودية

كما أشارت إلى أن محاولات التسوية الودية استمرت لفترة، إلا أن بيومي أكد عدم قدرته على سداد الالتزامات المطلوبة، ما دفعها للجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوق الطفل القانونية.

وقبل أيام، أقامت طليقة الفنان بيومي فؤاد 3 دعاوى قضائية جديدة أمام محكمة الأسرة، تشمل المطالبة بحقوقها الشرعية في نفقة العدة، والمتعة، ومؤخر الصداق لتتسع بذلك جبهة النزاع القانوني بين الطرفين.

ممتلكات وأرصدة

وطالبت السلطات القضائية بإجراء تحريات رسمية ومكثفة حول مصادر دخل الفنان وممتلكاته وأرصدته، لإرسال التقرير النهائي إلى محكمة الأسرة، بهدف تقدير قيمة النفقة المستحقة بشكل يتناسب مع ملاءته المالية.