نشر المنتج المصري عادل الخيال مقطع فيديو عبر صفحة الفنانة حورية فرغلي على «فيسبوك»، كشف من خلاله الأسباب التي دعته للاستيلاء على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، موضحاً تفاصيل أزمته معها، مؤكداً أنه لجأ إلى الإجراءات القانونية ضدها بسبب خلافات مالية بينهما تعود لسنوات عدة.

نزاع مالي

وقال الخيال في الفيديو: «تفاجأت بالوصول إلى حسابات الفنانة على «فيسبوك»، واستخدمتها في بث مباشر».

وأضاف: «ترجّعيلي فلوسي أرجّعلك حسابك»، في إشارة إلى وجود نزاع مالي بينهما.

وأوضح الخيال أن تعاونه مع حورية فرغلي بدأ منذ سنوات عبر مشاريع فنية وإنتاجية، منها برامج ومسرحيات وأعمال مختلفة، مشيراً إلى تكفّله بتجهيزات إنتاجية كاملة من تصوير وحجوزات وإدارة أعمال، إلى جانب تطوير صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

نسبة مستحقة

وذكر بأن الاتفاق بينهما كان يقضي بالحصول على نسبة من الأموال، إلا أنه لم يحصل على مستحقاته المالية منذ نحو 3 سنوات، مؤكداً أن المبالغ المالية المتنازع عليها تراكمت خلال تلك الفترة، مشيراً إلى تقدّمه ببلاغات رسمية واتخاذ إجراءات قانونية، مبيناً امتلاكه مستندات وعقوداً ووثائق تدعم موقفه.

واختتم عادل الخيال بالتأكيد أن ما بينه وبين حورية فرغلي خلافات مالية فقط، وأن الفصل فيها سيكون عبر القانون، بعيداً من مواقع التواصل الاجتماعي.