وصلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم إلى مدينة جدة خلال الساعات القليلة الماضية، استعدادًا لإحياء حفل زفاف بدر، نجل فنان العرب محمد عبده، والذي يقام اليوم وسط حضور واسع لنجوم الفن والإعلام في العالم العربي.

تشويق الجمهور

في هذا الإطار، شاركت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات جمهورها مقطع فيديو يوثق لحظة وصول نانسي إلى جدة، عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، ما زاد من حالة الترقب للحفل المنتظر.

الفنانة البنانية نانسي عجرم

نجاح ابتدت ليالينا

على جانب آخر، تواصل نانسي عجرم تحقيق النجاحات، حيث لاقت أغنيتها «ابتدت ليالينا» انتشارًا كبيرًا خلال موسم دراما رمضان 2026، بالتعاون مع الشاعرة منة عدلي القيعي، والملحن عزيز الشافعي، والموزع أسامة الهندي.

حفلات 2027 تنطلق من إندونيسيا

كما أعلنت الفنانة عن أولى حفلاتها الغنائية في عام 2027، إذ تستعد لإحياء حفل في إندونيسيا خلال شهر يناير، وكشفت تفاصيله عبر "إنستغرام"، معبرة عن حماسها للقاء جمهورها هناك في حفل يقام يوم 30 يناير 2027.

عودة نانسي عجرم

ومن جانبها، أعلنت نانسي عجرم سابقاً عودتها إلى الساحة الفنية بشكل مفاجئ، بعد توقف قصير عن إحياء الحفلات نتيجة الأوضاع في لبنان، مؤكدة استكمال جولتها العالمية المقررة في مايو 2026.

ومن المقرر أن تمتد الجولة لتشمل عدة دول، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا، وسط ترقب واسع من جمهورها في مختلف أنحاء العالم.