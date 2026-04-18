كشفت تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر مروره بأزمة حادة خلال الفترة الماضية، استدعت تدخلاً طبياً عاجلاً أعقبه برنامج علاجي وتأهيلي مكثف.

وبدأت الأزمة عقب خضوعه لعملية جراحية في القولون، إذ تعرض لتوقف مؤقت في عضلة القلب لعدة دقائق، قبل أن يتمكن الفريق الطبي من إنعاشه واستقرار حالته، في مرحلة شكلت نقطة تحول مهمة في مسار تعافيه.

وأدت هذه المضاعفات إلى نقص حاد في وصول الأكسجين إلى المخ، ما انعكس على قدرته على الحركة والكلام في بداية فترة التعافي، قبل أن يشهد تحسناً تدريجياً مكّنه من استعادة بعض وظائفه الحيوية، بما في ذلك النطق وتحريك يده.

لاحقاً، ظهرت مضاعفات إضافية نتيجة نقل الدم بكثافة، تمثلت في ارتشاح بالرئتين، ما زاد من تعقيد حالته الصحية، خصوصاً في ظل معاناته السابقة من مشكلات في الركبة والعمود الفقري.

وفي موازاة ذلك، تكفّل الفنان بكامل نفقات علاجه، رغم التحديات الصحية والنفسية التي رافقت هذه المرحلة.

واختتمت التطورات بتوجهه إلى باريس، حيث يخضع لبرنامج تأهيلي يهدف إلى استعادة قدراته الحركية واللفظية، بعيداً عن تلقي علاج طبي مباشر، كما تم تداوله.