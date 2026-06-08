فتح الفنان المصري عمر كمال قلبه لـ«عكاظ»، وبدأ شاكراً لجمهوره في السعودية على محبتهم ودعمهم المستمر، وقال: «دائماً أشعر بحفاوة كبيرة في المملكة، وأعتز بكل لقاء يجمعني بهم. أتطلع إلى المزيد من الأعمال والحفلات التي تقربني من جمهوري السعودي، وأتمنى أن أكون دائماً عند حسن ظنهم».

وأضاف: «أنا مؤمن أن كل خطوة في مشواري كانت نتيجة تعب واجتهاد وصبر، والحمد لله أن الجمهور كان دائماً الداعم الأكبر لي. وأحضر خلال الفترة القادمة لأعمال جديدة أتمنى أن تنال الإعجاب وتقدم شيئاً مختلفاً يرضي كافة الأذواق».

«بنت الجيران» نقطة التحول

آمن عمر كمال بأن النجاح يحتاج إلى الصبر والإصرار، فواصل المحاولة رغم كل الصعوبات، وفي الوقت نفسه، كان المطرب حسن شاكوش يخوض رحلة مشابهة من السعي والطموح، قبل أن يجمعهما عمل فني أصبح نقطة تحول في حياتهما الفنية.

ومع نهاية عام 2019، حققت أغنية «بنت الجيران» صدًى لافتاً، لتتصدر المشهد الغنائي حينها، وتصل إلى ملايين المستمعين داخل مصر وخارجها، لتكون البوابة التي فتحت لعمر عديد النجاحات والحضور في مصر والعالم العربي.