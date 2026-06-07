زيت السمك تحت المجهر: هل يستحق مكانته بين أشهر المكملات الغذائية؟

تُعد مكملات زيت السمك من أكثر المكملات الغذائية انتشارًا حول العالم، ويرجع ذلك إلى احتوائها على أحماض أوميغا 3 الدهنية، وبالأخص EPA وDHA، اللذين يرتبطان بعدد من الوظائف الحيوية المهمة في الجسم. ويرى خبراء الصحة والتغذية أن هذه المكملات من الخيارات التي تستند إلى قاعدة علمية قوية مقارنة بالعديد من المنتجات التي تُسوّق لفوائد صحية غير مثبتة.

وتلعب أحماض أوميغا 3 دورًا مهمًا في دعم صحة القلب والأوعية الدموية، كما ترتبط بخصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في تعزيز الصحة العامة. ويشير مختصون إلى أن الأنظمة الغذائية الحديثة غالبًا ما تحتوي على نسب مرتفعة من أحماض أوميغا 6 مقارنة بأوميغا 3، ما يجعل الحصول على كميات كافية من الأخيرة أمرًا يستحق الاهتمام.



كما ترتبط أوميغا 3 بدعم وظائف الدماغ والتركيز والصحة المعرفية، إضافة إلى دورها المحتمل في تحسين المزاج وتعزيز المناعة. وفي مجال العناية بالبشرة، قد تساهم هذه الأحماض الدهنية في دعم الحاجز الطبيعي للبشرة وتقليل بعض مظاهر الالتهاب، رغم أنها لا تُعد حلًا مباشرًا أو سريعًا للمشكلات الجلدية.



ومع ذلك، يؤكد الخبراء أن مكملات زيت السمك ليست بديلًا عن النظام الغذائي المتوازن أو العلاجات الطبية المتخصصة. كما أن فوائدها قد تختلف من شخص إلى آخر بحسب الحالة الصحية والعادات الغذائية، ما يجعل استشارة الطبيب خطوة مهمة قبل البدء باستخدامها، خصوصًا للأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة أو يعانون من حالات صحية مزمنة.