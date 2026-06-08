نقابة الممثلين تواجه مروجي الشائعات بعد الإساءة إلى سهام جلال

أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر اتخاذ خطوات قانونية ضد عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمة إياها بنشر محتوى مسيء للفنانين، كان آخره ما يتعلق بالفنانة الراحلة سهام جلال، مشددة على استمرارها في التصدي لأي تجاوزات تمس سمعة أعضائها أو تسيء إليهم.

بلاغان إلى النائب العام

وتقدم المستشار القانوني للنقابة ببلاغين رسميين إلى الجهات المختصة، شمل أحدهما صاحب حساب على منصة «تيك توك» نسب إليه نشر مقطع مصور احتوى على معلومات وادعاءات اعتبرتها النقابة مختلقة، وتطرقت إلى الفنانة الراحلة سهام جلال وعدد من العاملين في الوسط الفني.

اتهامات بالإساءة للفنانين

كما استهدف البلاغ الثاني صاحبة حساب على موقع «فيسبوك»، بسبب محتوى رأت النقابة أنه يتضمن إساءة مباشرة للفنانين والعاملين بالمجال الفني، إلى جانب تداول معلومات غير موثقة بشأن طبيعة العمل داخل الوسط الفني.

مطالب باتخاذ الإجراءات

وشددت النقابة على أن تداول مثل هذه المواد من شأنه الإضرار بسمعة أعضائها وإثارة معلومات مضللة لدى الجمهور، مطالبة بسرعة فحص الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عن تلك الحسابات وفقاً لما تنتهي إليه التحقيقات.

وفاة سهام جلال

ورحلت سهام جلال عن عمر ناهز 54 عاماً بعد تعرضها لأزمة صحية حادة تسببت في تدهور حالتها، عقب خضوعها لعملية جراحية داخل أحد مستشفيات القاهرة، قبل أن تفارق الحياة متأثرة بمضاعفاتها.