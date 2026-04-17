في مشهد طبيعي نادر ومخيف في آن واحد، تحولت مدينة سانت كاترين في جنوب سيناء بمصر إلى ساحة عاصفة رعدية وسيول جارفة اجتاحت الأودية الجبلية بعد موجة تقلبات جوية عنيفة ومفاجئة ضربت المنطقة خلال ساعات.

المنطقة شهدت تدفقات مائية قوية عبر أودية شقيرة والسعال والفرجة، وسط حالة طوارئ أعلنتها محافظة جنوب سيناء، التي رفعت درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لأي تطورات إضافية مع استمرار عدم استقرار الطقس.

لكن وسط هذا المشهد القاسي، برزت لحظة إنسانية لافتة، حين نجحت جهود مشتركة بين الأجهزة التنفيذية وقوات الشرطة ورجال المرور وأهالي المنطقة في إنقاذ ثلاثة ركاب كانوا على متن أتوبيس جرفته السيول أثناء مروره في منطقة سعال كاترين.

الإنقاذ لم يكن عشوائيًا، بل جاء نتيجة استجابة سريعة وتعاون مباشر بين الجهات الرسمية والمواطنين، حيث تم استخدام معدات ثقيلة لتأمين الموقع والوصول إلى الركاب قبل تفاقم الموقف.

وفي استجابة عاجلة للأحداث، أصدر محافظ جنوب سيناء توجيهات بتشكيل لجنة لحصر الخسائر الناتجة عن موجة السيول، تمهيدًا لإصلاح البنية التحتية وتعويض المتضررين بشكل فوري.

وتأتي هذه التطورات في ظل تأثر مصر بمنخفض جوي صحراوي خماسيني، تسبب في ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ قبل أن ينقلب الطقس فجأة إلى سحب رعدية وأمطار غزيرة على مناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وحذرت هيئة الأرصاد من استمرار فرص سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تتحول إلى سيول في المناطق الجبلية، خصوصًا في سانت كاترين، نظرًا لطبيعتها الجغرافية التي تجعلها أكثر عرضة لتجمع مياه الأمطار في الأودية.