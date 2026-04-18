تحرك دبلوماسي رباعي في أنطاليا لاحتواء التصعيد الإقليمي

في إطار حراك دبلوماسي متسارع تشهده المنطقة لاحتواء التوترات الإقليمية والحد من التصعيد، شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في الاجتماع الوزاري الرباعي الذي عقد في مدينة أنطاليا بالجمهورية التركية، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية من الدول الشقيقة والصديقة.

وضم الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، ووزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان، إذ جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الاجتماع مناقشة الجهود الدبلوماسية المبذولة، بما في ذلك دعم الوساطة الباكستانية ومساعيها الرامية إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة تهدف إلى تخفيف حدة التوتر وخفض منسوب التصعيد في المنطقة.

كما شدد المشاركون على أهمية استمرار التنسيق السياسي والدبلوماسي بين الأطراف المعنية، بما يسهم في تعزيز فرص السلام والاستقرار، وتجنب التداعيات الأمنية والاقتصادية الخطيرة التي قد تنعكس على المنطقة والعالم في حال استمرار التوترات.