حقق إيه سي ميلان فوزاً صعباً على مضيفه هيلاس فيرونا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم (الأحد) على ملعب «مارك أنتونيو بينتجودي»، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الإيطالي.

رابيو يُسجل هدف الفوز

جاء هدف ميلان عن طريق لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة متقنة من رافائيل لياو.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، ارتقى ميلان إلى وصافة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة، متفوقاً بفارق الأهداف على نابولي، الذي تراجع إلى المركز الثالث، ومتأخراً بـ12 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر.

في المقابل، تجمد رصيد فيرونا عند 18 نقطة في المركز الـ19 (قبل الأخير)، بعد تلقيه الهزيمة الـ21 هذا الموسم، ليصبح هبوطه شبه مؤكد.