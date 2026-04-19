تتكرر لحظة الاستيقاظ المفاجئ في عمق الليل لدى كثيرين، خصوصاً قرب الثالثة فجراً، حيث يتحول السكون إلى مساحة مفتوحة للأفكار، في ظاهرة يفسرها العلم بدورات النوم والتغيرات الهرمونية وتأثير العادات اليومية على جودة الراحة.

يوضح المتخصصون، أن النوم لا يسير بخط مستقيم، بل يمر بدورات تمتد بين 90 و110 دقائق، يتنقل خلالها الدماغ بين النوم الخفيف والعميق وحركة العين السريعة، ومع اقتراب الصباح تقل فترات النوم العميق، ليصبح الاستيقاظ في هذه المرحلة أمراً طبيعياً، إذ يمر البالغ عادة بين 4 و6 دورات تنتهي كل منها بمرحلة نوم خفيف تزيد فيها احتمالية الانتباه.

في هذا التوقيت تحديداً، يبدأ الجسم برفع مستوى هرمون الكورتيزول، وهو هرمون اليقظة الذي يهيئ الإنسان لبداية يومه، لكن وجود ضغوط نفسية أو تفكير متراكم يحوّل هذه اليقظة العابرة إلى حالة ذهنية نشطة، تتضخم فيها الأفكار وتبدو أكثر حدة، خصوصاً في غياب المشتتات الليلية، بحسب ما أورده موقع ساينس أليرت.

ولا تقف الأسباب عند الجانب البيولوجي، إذ تلعب العادات اليومية دوراً مباشراً في هذه الظاهرة، فالكافيين يبقى في الجسم لساعات طويلة، وقد يؤثر على النوم حتى بعد ست ساعات من تناوله، فيما تساهم الكحول في تقطيع النوم خلال النصف الثاني من الليل رغم مساعدته على الاستغراق في بدايته.