تشهد ولاية نيوجيرسي الأمريكية تصاعداً في الاحتجاجات أمام مركز احتجاز المهاجرين «ديلاني هول» بمدينة نيوارك، في أحدث موجة اعتراض على سياسات الرئيس دونالد ترمب المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.



وأسفرت المواجهات بين المتظاهرين وقوات إنفاذ القانون الفيدرالية عن اعتقال أكثر من 80 شخصاً منذ أواخر مايو الماضي.



ويتظاهر المئات تضامناً مع المحتجزين داخل المركز، الذي تديره شركة GEO Group الخاصة والمتعاقدة مع الحكومة الأمريكية، احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية.



ووفقاً لمنظمة «كوسيتشا» المدافعة عن حقوق المهاجرين، بدأ عدد من المحتجزين إضراباً عن الطعام، كما وجهوا رسائل مكتوبة طالبوا فيها بتحسين ظروف الإقامة وتوفير الرعاية الطبية والأدوية اللازمة.



واتهم المحتجزون إدارة المركز بتقديم طعام فاسد أو منتهي الصلاحية، إضافة إلى الاكتظاظ ونقص التكييف. كما أكد أعضاء ديمقراطيون في الكونجرس زاروا المنشأة أن روايات المحتجزين تستحق التحقيق.



من جانبها، نفت إدارة ترمب وجود أي إضراب عن الطعام أو إساءة معاملة، مؤكدة أن المحتجزين يحصلون على حاجاتهم الأساسية. كما دافعت شركة GEO عن إدارة المركز، معتبرة الانتقادات جزءاً من حملة سياسية تستهدف مراكز احتجاز المهاجرين.



وشهدت الاحتجاجات مواجهات متكررة، إذ استخدم بعض المتظاهرين حواجز وصناديق قمامة لإعاقة حركة المركبات، بينما لجأت الشرطة إلى الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق الحشود. وأعلنت السلطات توقيف عدد من الأشخاص بتهم الاعتداء على عناصر الأمن والتخريب، فيما أصيب عدد من ضباط إنفاذ القانون خلال الأحداث.



وتعرضت صحفيتان للإصابة أثناء تغطيتهما الاحتجاجات، ووجهت السلطات اتهامات لأحد مسؤولي إنفاذ القانون بسرقة معدات تصوير تعود لمصورة تابعة لوكالة «أسوشيتد برس».



ومع تصاعد التوتر، وصفت حاكمة الولاية ميكي شيريل الوضع بأنه «غير آمن وغير مقبول»، واستدعت شرطة الولاية للمساعدة في ضبط الأمن. كما فرض عمدة نيوارك راس باراكا حظر تجول ليلياً قبل أن يخفف الإجراءات لاحقاً مع تراجع أعداد الاعتقالات.



وفي تطور جديد، رفع المدعي العام لولاية نيوجيرسي دعوى قضائية ضد شركة GEO، متهماً إدارة المركز بمنع مفتشي الصحة الحكوميين من الوصول الكامل للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بظروف الاحتجاز.