ليس بعد هكذا يجب أن نقول.



أنتم من يملك قرار الحفاظ على اللقب، هذه الرسالة التي ينبغي أن تعمم على الكل لاعبين وجمهور مع التركيز على مباراة الغد قبل أن نفكر فيما بعدها.



الأهلي قدها وقدود عنوان لا يكفي بل تحتاج تفاصيله عملاً وجهداً وتركيزاً.



في كرة القدم هناك تفاصيل مهمة إن فلتت منك قد تضيع كل شيء، وعليه من باب الحرص علينا أن نركز ونركز لكي تكتمل معادلة الفرح.



في النخبة الكل كبير والكل طامح وطامع فلا تصدقوا من يقول إنها سهلة.



لو كانت كذلك لماذا غادر الهلال والسد والاتحاد ولم يصل لها النصر؟



فكروا في واقع الحال من خلال الملعب قبل أن تشخصوه أو تحاكموه بكلام لا يرقى إلى أن نقبله فضلاً على أن نحترمه.



الأهلي هو بطل النسخة الماضية هكذا ينظر له كل من يقابله ويجب أن لا يغفل ذلك وهو يقابل فيسيل كوبى الياباني في نصف النهائي ويربط مواجهة الغد بمباراتي الدحيل وجوهر الماليزي، والهدف من هذا التذكير ليس تحليلياً بل قاعدة ترسم خارطة طريق بطل يسعى للحفاظ على لقبه.



يملك الأهلي في الملعب خبراء كرة قدم يقودهم محرز ويدربهم شاب تربطه بهم وبمدرج الأهلي كيمياء ومع ذلك يجب أن نشدد على ضرورة التركيز والتفكير في اليوم قبل الغد.