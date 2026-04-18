أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن مضيق هرمز أصبح مفتوحاً أمام حركة السفن، مشيداً بدور السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت في هذا الإطار.

وأكد أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً، موضحاً أن الولايات المتحدة ستتعامل مع المواد النووية الإيرانية، بما يشمل نقل اليورانيوم إلى أراضيها بالتعاون مع طهران، ومن دون أي تبادل مالي ضمن أي اتفاق محتمل. كما أشار إلى استمرار العمل على إزالة الألغام البحرية من المضيق لضمان أمن الملاحة.

وأضاف أن الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق مع إيران تسير بشكل إيجابي، مع استمرار المحادثات التي تشمل ملفات إقليمية مثل لبنان، لافتاً إلى أن رفع الحصار مرتبط بإتمام الاتفاق. وأكد أن المفاوضات ستتواصل خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع تقارب ملحوظ وتراجع في حجم الخلافات بين الطرفين.