أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتجات شوكولاتة من الأسواق على مستوى الولايات المتحدة، بعد اكتشاف احتوائها على مكونات دوائية غير مُعلنة قد تشكل خطرًا على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن شركة Gear Isle، ومقرها ولاية كاليفورنيا، بادرت إلى سحب بعض دفعات منتجيها (Gold Lion Aphrodisiac Chocolate) و(ilum Sex Chocolate)، بعدما كشفت التحاليل احتواءهما على مادتي سيلدينافيل وتادالافيل، وهما مادتان فعالتان تُستخدمان عادة في أدوية علاج ضعف الانتصاب.

وكانت هذه المنتجات تُسوَّق عبر الإنترنت داخل الولايات المتحدة على أنها مكملات غذائية، دون الإفصاح عن احتوائها على هذه المواد الدوائية.

وحذرت الهيئة من أن وجود هذه المكونات غير المعلنة قد يؤدي إلى مخاطر صحية جسيمة، خصوصا لدى الأشخاص الذين يتناولون أدوية تحتوي على النترات لعلاج أمراض القلب، حيث يمكن أن يؤدي الجمع بينهما إلى انخفاض حاد وخطير في ضغط الدم قد يهدد الحياة.

وأشارت إلى أن الرجال البالغين، وهم الفئة الأكثر استخدامًا لهذه المنتجات، يُعدون الأكثر عرضة للخطر، خصوصًا من يعانون من أمراض قلبية ويستخدمون أدوية النترات.

ويشمل قرار السحب المنتجين التاليين: Gold Lion Aphrodisiac Chocolate (تاريخ انتهاء: يونيو 2027)، ilum Sex Chocolate (تاريخ انتهاء: ديسمبر 2027).

وأكدت الشركة أنها لم تتلقَ حتى الآن أي بلاغات عن آثار صحية ضارة مرتبطة بهذه المنتجات.

ودعت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية المستهلكين إلى التوقف الفوري عن استخدام هذه المنتجات وإعادتها لاسترداد أموالهم، مشددة على ضرورة التواصل مع مقدم الرعاية الصحية في حال ظهور أي أعراض غير طبيعية.

ويأتي هذا الإجراء بعد واقعة مشابهة في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث قامت شركة Primal Supplements Group LLC بسحب أحد منتجاتها العشبية المخصصة لتعزيز الأداء الجنسي، بعد اكتشاف احتوائه أيضًا على مادة سيلدينافيل دون الإفصاح عنها.