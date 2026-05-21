في تصعيد كبير وغير مسبوق للضغوط الأمريكية على النظام الكوبي، أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أمس (الأربعاء)، توجيه اتهامات جنائية إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، البالغ من العمر 94 عاماً، على خلفية حادث إسقاط طائرتين مدنيتين عام 1996.

وتشمل الاتهامات الموجهة ضد كاسترو وخمسة مسؤولين كوبيين آخرين؛ التآمر لقتل مواطنين أمريكيين، وتدمير طائرات، وأربع تهم بالقتل.

وتعود الاتهامات إلى حادثة 24 فبراير 1996، عندما أسقطت مقاتلات ميغ كوبية طائرتين مدنيتين تابعتين لمنظمة «إخوة الإنقاذ» وهي منظمة أسسها كوبيون منفيون في ميامي، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص (ثلاثة منهم أمريكيون).

وكان راؤول كاسترو يشغل منصب وزير الدفاع الكوبي وقت الحادث، ويُعتقد أنه لعب دوراً رئيسياً في اتخاذ قرار إسقاط الطائرتين.

ولم تصدر الحكومة الكوبية تعليقاً رسمياً مباشراً على الاتهامات حتى الآن.

في المقابل، شدد الرئيس الكوبي الحالي ميغيل دياز كانيل على أن الجزيرة «لا تمثل تهديداً لأحد».

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في بيان سابق: «لن تتسامح أمريكا مع دولة مارقة تؤوي عمليات عسكرية واستخباراتية وإرهابية أجنبية على بعد 90 ميلاً فقط من الوطن الأمريكي».

وأعلن المدعي العام بالإنابة تود بلانش الاتهامات خلال مؤتمر صحفي في ميامي، مؤكداً أن «أمريكا لن تنسى مواطنيها».

يأتي هذا التصعيد في سياق توتر متزايد بين واشنطن وهافانا. ووصف ترمب النظام الكوبي الحالي بأنه «فاسد وغير كفء»، ويضغط باتجاه تغيير النظام، إذ تحكم عائلة كاسترو كوبا منذ قيادة فيدل كاسترو (شقيق راؤول) الثورة الكوبية عام 1959.

وفي عهد ترمب، فرضت الولايات المتحدة ضغوطاً اقتصادية شديدة على كوبا، بما في ذلك تهديد الدول التي تزودها بالوقود بعقوبات، ما ساهم في انقطاع التيار الكهربائي المتكرر وتفاقم أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية تشهدها الجزيرة منذ عقود.

وكانت منظمة «إخوة الإنقاذ» تقوم بمهمات إنسانية للبحث عن قوارب المهاجرين الكوبيين الهاربين من النظام، وكانت الحادثة عام 1996 سبباً رئيسياً في توتر العلاقات الأمريكية-الكوبية آنذاك.