سجلت محكمة شرعية في الأردن أغرب حالة طلاق على وقع التطورات الأقليمية، إذ تسبب انشغال الزوج بمتابعة أخبار الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية وإغلاق مضيق هرمز في إهمال واجباته الأسرية، ما أدى إلى اشتعال نار الخلاف مع شريكة حياته.

نقاش ساحن



وطبقاً للوقائع، ظل الزوج مستغرقاً في النقاش الساخن مع زوجته حول إغلاق «مضيق هرمز»، ودخلت الزوجة المطبخ وهي في حالة من الغضب لإعداد القهوة، دون أن تدرك وجود حماتها (والدة زوجها) في الداخل، فقالت: «البين يطسك ويطس هرمز.. إن شاء الله مُسيرة فوق رأسك وصاروخ بالستي في رأس أمك».

ملاسنة وطلاق

وتطور الأمر إلى ملاسنة كلامية بين الزوجة ووالدة الزوج وانتهى الخلاف في أروقة المحاكم بوقوع الطلاق رسمياً لتسجل الحالة كأول ضريبة اجتماعية محلية للصراعات الإقليمية الدائرة. وعادة ما تشهد بعض البلاد حالات طلاق نادرة حتى بسبب مباريات كأس العالم في كرة القدم.