تخطط السلطات البريطانية لنشر سفينة إجلاء تابعة للبحرية الملكية، مزودة بأسطول من الطائرات المسيّرة ذاتية التشغيل المصممة للكشف عن الألغام وإزالتها في مضيق هرمز.



وكشفت صحيفة «صنداي تايمز» أن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي وافق على خطط طوارئ لإرسال سفينة الإنزال البرمائية «آر إف أيه لايم باي» التي تعرف بـ«أم المسيّرات»، ويبلغ طولها 580 قدماً من فئة «باي»، إلى مضيق هرمز لدعم جهود إزالة الألغام.



وأعلن مسؤولون بريطانيون، الأسبوع الماضي، أن السفينة التي تخضع حالياً لصيانة دورية في جبل طارق، ستُرسل إلى البحر الأبيض المتوسط لإجراء تدريبات.



وأفاد التقرير بأن «آر إف أيه لايم باي» ستجهز في جبل طارق بأنظمة ذاتية التشغيل لإزالة الألغام، تشمل طائرات مسيّرة تحت الماء وقوارب البحث عن الألغام، ما يسمح لها بالعمل كسفينة قيادة لعمليات مسح قاع البحر وإزالة الألغام.



ونقلت «التايمز» عن مصدر دفاعي قوله: «لم يُتخذ أي قرار بعد بشأن نشر قوات في مضيق هرمز»، مضيفاً: «تمنح هذه الخطوة الوقائية الوزراء خيارات في حال دعت الحاجة للمساعدة في استئناف حركة الملاحة التجارية بشكل طبيعي».



وكانت الصحيفة ذكرت أن طائرات بدون طيار تابعة لمجموعة استغلال الألغام والتهديدات التابعة للبحرية الملكية البريطانية، والموجودة بالفعل في المنطقة، قيد الدراسة لنشرها.



ومن المتوقع أن تدعم هذه الوحدة الموارد الموجودة على متن سفينة الإمداد الملكية «لايم باي»، التي تتسع لما يصل إلى 500 جندي، وتضم أنظمة طبية وأسلحة على متنها.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عبر عن عدم رضاه عن رد المملكة المتحدة على أزمة الشرق الأوسط، مضيفاً أن بريطانيا «ينبغي أن تشارك بحماس» في الجهود المبذولة لإعادة فتح مضيق هرمز.



وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، السبت، وصول سفينة هجوم برمائية أمريكية تحمل آلافاً من القوات الاستكشافية إلى الشرق الأوسط. وقالت في بيان: «وصل بحارة ومشاة بحرية أمريكيون على متن السفينة يو إس إس طرابلس (LHA 7) إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية في 27 مارس».



وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل منذ 28 فبراير الماضي هجوماً جوياً على إيران، أسفر عن مقتل أكثر من 1340 شخصاً، من بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.



وردّت إيران بشن غارات جوية بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت إسرائيل، فضلاً عن الأردن والعراق ودول الخليج، ما أدى إلى سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالبنية التحتية، فضلاً عن تعطيل الأسواق العالمية وحركة الطيران. وتعطلت حركة الملاحة في مضيق هرمز فعلياً منذ أوائل مارس، والذي يمر عبره نحو 20 مليون برميل من النفط يومياً، ما تسبب في ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة أسعار النفط العالمية.