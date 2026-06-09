أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» اليوم رسمياً إقامة سلسلة فعاليات جماهيرية مبهرة ضمن بطولة كأس العالم 2026، في مختلف المدن المستضيفة بكندا والمكسيك والولايات المتحدة.



وتهدف الفعاليات لإحياء أجواء البطولة خارج أسوار الملاعب، لتكون المتمم المثالي لحضور المباريات، أو البديل الذي لا ينسى للمشجعين الذين لا يملكون تذاكر.



وسينقل مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival المباريات عبر شاشات عملاقة، مع عروض موسيقية عالمية وأنشطة ترفيهية مصممة حسب الطابع المحلي لكل مدينة، في تجربة غير مسبوقة للتواصل وصناعة الذكريات.



ويستعد «فيفا» لتقديم النسخة الأكبر والأوسع جغرافياً في تاريخ المهرجان، بامتداد يقارب 4 آلاف كيلومتر عبر الدول الثلاث المستضيفة، وسيقام في 13 مدينة كوجهة رسمية للمشجعين.



وبالتوازي، أعلن «فيفا» تنظيم فعاليات جماهيرية إضافية في لوس أنجلوس، ونيويورك نيوجيرسي، وفيلادلفيا، بالشراكة مع اللجان المحلية، لتوفير فرص إضافية لمتابعة المباريات بأجواء حيوية.



وقال الرئيس التنفيذي لعمليات مونديال 2026 هيمو شريجي: «يمثل مهرجان المشجعين المزيج المثالي الذي تلتقي فيه كرة القدم والترفيه والثقافة المحلية. ستقدم نسخة 2026 تجربة المشجعين الأكثر تنوعاً وحيوية واتساعاً في تاريخ البطولة».