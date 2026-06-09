أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن تطور إيجابي في حالة نجم المنتخب نيمار جونيور، بعد خضوعه لفحوصات طبية جديدة.



وقال الاتحاد في بيان رسمي نشر على موقعه في منصة التواصل الاجتماعي «X»: «خضع نيمار لأشعة الرنين المغناطيسي، وأظهرت الفحوصات تطوراً جيداً في علاجه، ضمن المعايير المتوقعة لبرنامجه التأهيلي».



وأضاف البيان أن اللاعب «سيواصل عملية التعافي والتأهيل وفق البرنامج المعد من قبل اللجنة الطبية للمنتخب البرازيلي».



ولم يكشف البيان عن موعد محدد لعودة نيمار للملاعب، مؤكداً أن البرنامج العلاجي يسير حسب الخطة الموضوعة من الجهاز الطبي.



ويغيب نيمار عن الملاعب منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف الهلالي في أكتوبر 2023.