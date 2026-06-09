علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن إدارة نادي أبها استقرت على إقامة معسكر خارجي للفريق الأول لكرة القدم في دولة سلوفينيا، ضمن استعدادات الفريق لمنافسات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2026-2027.



وأكدت المصادر تجديد إدارة النادي الثقة بالمدرب الكرواتي دامير بوريتش لقيادة الفريق خلال الموسم القادم، تقديراً للنجاحات التي حققها مع الفريق وتُوجت بالعودة إلى دوري روشن السعودي.



كما أشارت المصادر إلى استمرار المهاجم الهولندي سيلا سو ضمن صفوف الفريق الموسم القادم، إلى جانب المدافع جوريان غاري الذي سيواصل مشواره مع أبها، علماً بأنه سيشارك مع منتخب كوراساو في نهائيات كأس العالم 2026.



وتأتي هذه التحركات في إطار سعي إدارة أبها للحفاظ على الاستقرار الفني والإداري، بعد أن نجح الفريق في تحقيق لقب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى موسم 2025-2026 والصعود إلى دوري روشن.