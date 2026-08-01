تستعد وزارة التعليم لإطلاق أول مدرسة ثانوية للموهوبين في الصناعات المتقدمة وتقنيات المستقبل في السعودية مع مطلع العام الدراسي الجديد، وتعد هذه المدرسة أول نموذج تعليمي يربط الموهبة بالصناعة ويستهدف خريجي المرحلة المتوسطة. تهدف هذه الخطوة إلى إعداد كفاءات وطنية من الموهوبين تقود الصناعات المتقدمة وتقنيات المستقبل، وربط تعليم الموهوبين بحاجات الصناعة الوطنية ودعم نمو القطاعات الصناعية الواعدة وتعزيز تنافسية السعودية في الصناعات المستقبلية.



يجمع النموذج الجديد بين التعليم العام والتخصصات الصناعية المتقدمة وتقنيات المستقبل والتطبيق العملي والشراكات الصناعية.



يتضمن المسار قبول الطلبة الموهوبين في برنامج نوعي في المرحلة الثانوية لمدة ثلاث سنوات، مع تعلّم بالمشاريع والمعامل المتخصصة وتطبيقات زيارات ميدانية للقطاع الصناعي وشهادات مهنية ومهارات تخصصية وجاهزية للجامعات المتميزة.