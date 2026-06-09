كشفت شبكة Cadena SER الإذاعية الإسبانية أن النجم كريستيانو رونالدو، دخل مساراً استثمارياً جديداً لتعزيز موقعه في نادي النصر، عبر تحالف يقوده الرئيس السابق للنادي إبراهيم المهيدب، وبمشاركة الأمير فيصل بن تركي.



وأوضحت الشبكة أن التحرك يأتي ضمن سياق خصخصة الأندية السعودية الواقعة تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة، بعيداً عن مسار محمد الخريجي وSaudi Media Company.



وأشارت إلى اتجاه رونالدو للعب دور مباشر في الملكية والتأثير على القرارين الرياضي والتجاري داخل النادي، في خطوة تنقل تأثيره من الملعب إلى إدارة المشروع الاستثماري.



وقدّرت Cadena SER قيمة نادي النصر بأكثر من مليار دولار، بما يتجاوز 3.75 مليار ريال، معتبرة أن النادي أصبح أصلاً رياضياً جاذباً لرأس المال العالمي بعد النمو الرياضي والتسويقي الذي شهده أخيراً.



وبحسب التقرير، يسعى التحالف الجديد للمنافسة على شراء النادي فور إعلان صندوق الاستثمارات العامة فتح باب البيع.