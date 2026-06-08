في تحذيرٍ قبيل صدور مشروع أمريكي يُلزم إيران بإخضاع مواقعها النووية للكشف عن مكان اليورانيوم المخصب، دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم (الإثنين)، إيران إلى معاودة التواصل معه ليتسنى استئناف عمليات التفتيش في مواقع قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل قبل عام.



وقال غروسي أمام مجلس محافظي الوكالة المكون من 35 دولة، في أول يوم للاجتماع الذي يُعقد كل ثلاثة أشهر: «من المهم جداً أن نستأنف التواصل»، مضيفاً: «أدعو إيران إلى التواصل مع الوكالة على نحوٍ بناء من أجل تسهيل تنفيذ الضمانات في إيران تنفيذاً كاملاً وفعالاً».



وأوضح غروسي أن «لديه اتصالات متفرقة مع وزير الخارجية وغيره، لكن قناة الاتصال مقطوعة في الأساس».



وتقود واشنطن حملة لتبني مشروع قرار في مجلس محافظي الوكالة، بدعم رسمي من الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، من المتوقع أن يصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ويأمر إيران بتقديم «معلومات دقيقة» عن المواقع التي تعرضت للقصف واليورانيوم المخصب دون إبطاء.



ورجّح دبلوماسيون تبني مشروع القرار بأغلبية واضحة، أسوة بالقرار السابق الذي صدر في نوفمبر الماضي.



في المقابل، قالت بعثة إيران لدى وكالة الطاقة الذرية عبر منصة «إكس»: «تقع مسؤولية الفعل غير المشروع دولياً على عاتق مرتكبه، ولا يمكن نقلها إلى الضحية. يجب عدم استغلال المجلس لإعفاء الذين نفذوا هذه الهجمات من مسؤوليتهم»، في إشارة إلى مشروع القرار وحقيقة أن الولايات المتحدة قصفت المنشآت النووية.



وأضافت البعثة: «يجب على المجلس توخي الحذر في المسار المستقبلي، فالإكراه والمواجهة لا يؤديان إلى التعاون، وإنما يقوضان آفاق التوصل إلى حل دبلوماسي».